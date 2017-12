In attesa di tornare a calcare il parquet in maniera ufficiale, la Damiano Spina Oria ha ripreso la preparazione per poter essere pronta ad affrontare Accademia Benevento in quella che sarà il 7 di gennaio la prima gara interna del 2018. Ricominciare ad allenarsi con ben fisso nella mente che non bisogna abbassare la guardia. Giuseppe Stellacci, assistent coach della Damiano Spina, spiega come “questa fase della stagione sia importante per poter proseguire la crescita. Non possiamo sottovalutare nulla, come dice il nostro tecnico Acquaviva. Questa squadra ha fatto bene quando ha lavorato di concerto, dovrà continuare a farlo a partire da ogni allenamento. Insomma mai calare quell’intensità che abbiamo costruito in queste settimane. Abbiamo delle gare che possono ancora farci salire in classifica, le ragazze devono dar il massimo perché la salvezza tranquilla è possibile se remiamo tutti dalla stessa parte”. Un appello all’unità già sottolineato dal vicepresidente Maurizio Zanzarelli. Prima della fine del girone d’andata mancano 3 match che, con un pizzico di determinazione, potrebbero regalare una posizione in graduatoria inaspettata all’inizio sia del campionato che del girone d’andata. “Oltre al lavoro serve umiltà e sacrificio. Tocca a noi non sbagliare, ripeto. Dobbiamo continuare e affrontare ogni match con la stessa determinazione delle ultime vittorie nel 2017. Per poterci regalare un 2018 migliore serve fondamentalmente questo. Dove le ragazze di spessore del gruppo diano la giusta scossa alle altre per gettare il cuore oltre l’ostacolo e spingere la Damiano Spina Oria a nuove soddisfazioni. Il pubblico ci segue con passione, facciamo in modo di alimentarla con le nostre prestazioni”

Francesco Friuli – Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria