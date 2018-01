È stato all’incirca di 50mila euro il bottino di un furto messo a segno, presumibilmente nel corso della notte passata, tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio 2018, ai danni di una tabaccheria in via Francavilla Fontana a Latiano. I ladri, dopo aver divelto l’infisso, sono entrati da una finestra laterale e, una volta all’interno dei locali dell’esercizio, hanno fatto incetta di gratta e vinci, sigarette e marche da bollo. La scoperta è toccata questa mattina dalla titolare della rivendita, la quale non ha potuto fare altro che informare dei fatti i carabinieri della locale Stazione, ai quali spetta ora tentare di risalire all’identità degli autori del colpaccio d’inizio anno anche grazie all’ausilio degli eventuali filmati registrati dalle telecamere presenti nella zona. Magra consolazione per la vittima: fortunatamente, non c’era denaro contante nel registratore di cassa, altrimenti sarebbe sparito anche quello e il valore – già considerevole – della refurtiva sarebbe, dunque, aumentato ulteriormente.