Domenica 21 gennaio, si è svolta a Oria la prima manifestazione a caratterizzazione medievale dell’anno: “Stupor Mundi”, giunta alla seconda edizione. Un evento di sport organizzato dall’Asd Palestra Meeting che ha fatto registrare la partecipazione di 400 sportivi provenienti da tutta la Puglia, dalla Basilicata , dalla Campania e dall’Abruzzo.

Nell’antica Roma l’espressione Stupor Mundi era associata a grandi eventi militari o campagne belliche, come appellativo che consacrava le doti di un generale, che si rendeva protagonista di campagne di successo oltre i confini dell’impero romano. Una volta tornato a Roma da vincitore, veniva proclamata una festa per il momento di gioia e orgoglio territoriale; domenica, si sono susseguiti sul palco del teatro delle chiesa di San Francesco di Paola in San Barsanofio e presso la Palestra Meeting diversi “Stupor Mundi” in ambito sportivo: master nazionali, trainer, presenter e istruttori di altissimo livello nazionale.

Scenografia tutta medievale creata appositamente per l’evento, con l’aiuto dell’Associazione culturale Milites Friderici II e la collaborazione della Pro Loco di Oria. Una giornata che ha accontentato davvero tutti i gusti: 150 riders per le masterclass di groupcycling con i master Francesco Malatesta e Pino Borsci, Carmela Arcadio e Francesco Landolina; 30 allievi per la masterclass di pilates Matwork Sistem con il docente FIF Master Trainer Michele Manca; 30 praticanti per la lezione di Trx con Francesco Malatesta Senior Master Trainer e responsabile della Formazione Europea; 40 ragazzi per la Masterclass di Walking Program con Leonida Caforio Wp Trainer e Francesco Landolina WP L1 Instructor; per finire, 150 fighters per le lezioni di groupboxing e groupsparring con Vincenzo Mazzarella , IBFF Creator e GB Academy Master Trainer. Tutte le masterclass sono state accompagnate dal batterista Marco Iunco, che ha scandito impeccabilmente le battute delle singole lezioni. Poi, a sorpresa, tutti i partecipanti, durante gli allenamenti, hanno potuto assistere ai combattimenti dei MIlites Friderici.

L’Asd Palestra Meeting, nella persona di Giulio Conte, ha voluto fortemente richiamare per questo suo evento il tema medievale, con gli immancabili Corteo e Torneo De Rioni, fonti di orgoglio per tutti i cittadini oritani. Si sono mossi dietro questa giornata convenzioni con bar, ristoranti, pizzerie e case vacanze. Tanti volti sorridenti dalla mattina alla sera in giro per Oria, e tanti sportivi trasformati in turisti che hanno potuto apprezzare anche le bellezze del posto.

«Una giornata piena di emozioni, di sorrisi, di fatica e di soddisfazione indescrivibile a parole», è il commento del promotore di “Stupor Mundi” Conte.