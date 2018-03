Si definisce un cane sciolto e chi lo conosce sa perfettamente che questa definizione gli calza a pennello: Giovanni Taurisano, dirigente medico dell’Asl, è ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra a Francavilla Fontana. La sua presentazione avverà domattina (13 marzo 2018) a Castello Imperiali. Taurisano, il cui nome circolava già da alcuni giorni, si è preso il tempo necessario per organizzarsi col suo amato lavoro (dirige l’Ufficio prevenzione e igiene Asl, oltre a svolgere l’attività di medico legale) e infine ha detto di sì, nella speranza di poter “guarire” la città dai suoi mali.

Sarà sostenuto, per ora, da Forza Italia, Noi con Salvini, Fratelli d’Italia, Progetto per l’Italia e Noi Centro.

Nonostante il suo sia, tutto sommato, un nome nuovo, Taurisano conosce la politica: è stato consigliere proviciale ai tempi della presidenza di Nicola Frugis e poi due volte candidato alle regionali nelle fila de La Puglia prima di tutto (nella prima occasione ha mancato l’elezione per una manciata di consensi, nella seconda ha ottenuto un buon riscontro). Sfiderà l’uscente Maurizio Bruno, Antonello Denuzzo e Pietro Iurlaro, in attesa dei candidati di Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle.