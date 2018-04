Si riceve e pubblica:

Alcune precisazioni sull’ITIS “Fermi” di Francavilla Fontana e sull’ipotesi di trasferirne la sede nei locali che ospitavano la Fiera dell’Ascensione.

Però adesso parliamo di cose concrete. Perché i cittadini si rispettano portando alla loro attenzione dati di realtà e sollecitando il ragionamento.

L’ITIS conta 10 sezioni, che moltiplicate per i 5 anni del corso di studi richiedono 50 aule per accogliere tutti i ragazzi.

Per costruire un complesso scolastico di 50 aule è necessaria un’estensione di terreno pari a circa 10.000 metri quadri, che individuati in una zona agricola comporterebbero in ogni caso, per l’Amministrazione, un costo complessivo di circa 30.000,00 euro: si tratta di una somma irrisoria rispetto al costo dell’intera operazione di costruzione della scuola.

Perché deve essere chiaro un punto: prima di trasferire in quella sede l’ITIS, i locali che ospitavano la Fiera dell’Ascensione andrebbero demoliti, non essendo assolutamente adeguati ad accogliere una scuola al loro interno. Quindi i tempi di realizzazione sarebbero pressoché gli stessi nel caso in cui si scegliesse di stabilire l’ITIS altrove, per esempio sulla via per Brindisi.

Inoltre sull’Ente Fiera grava in questo momento un debito di circa 180.000,00 euro, che sarebbe necessario saldare.

In definitiva la collocazione dell’ITIS nei locali della Fiera:

– non sarebbe conveniente sul piano economico, anzi non è escluso che quella collocazione risulti addirittura la più costosa;

– intaserebbe ulteriormente il traffico, che qui è già ben oltre il livello di guardia, in quanto gli autobus che trasportano gli studenti continuerebbero ad attraversare la nostra Città nelle ore di punta (al contrario Francavilla necessita di rafforzare il servizio di trasporto pubblico e di adottare un Piano del Traffico che semplifichi la vita dei cittadini);

– priverebbe Francavilla della possibilità di dotarsi di un campus veramente moderno, attrattivo per gli studenti e per altri enti e aziende, da realizzare in prossimità di un ingresso della Città come accade in tutto il mondo.

Una Città compromette la sua credibilità non solo quando i politici affrontano temi importanti con superficialità, ma anche quando i cittadini si abituano a tollerare quella superficialità.

Antonello Denuzzo, candidato Sindaco di Francavilla Fontana per la coalizione “La Città futura”