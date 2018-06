Sei giorni dopo i risultati elettorali del primo turno, il candidato sindaco Giovanni Taurisano – giunto terzo per pochissimi voti e, suo malgrado, escluso dal ballottaggio – ha deciso di ringraziare i suoi sostenitori e i cittadini, con un pizzico di rammarico per non aver potuto fornire il suo contributo:

“La campagna elettorale è finita. Finito lo spoglio, finito tutto. Sono passati tre mesi da quando ho accettato la candidatura a Sindaco di Francavilla. Eppure mi sento come se dovessi continuare in questo cammino. Il risultato che denota la mia personale vittoria è riuscito solo a farmi capire che tutto è ormai svanito.

Quel sogno è svanito, come pure quella promessa di dare un contributo a questa città, armato del peso di una grossa responsabilità. Avevo promesso a me stesso che nessuno al mondo avrebbe intralciato il mio cammino. Avrei dato la vita per questo impegno. Mi sono illuso e il brutto è che ho illuso tante persone. Credetemi, non si può lottare contro i mulini a vento. Le forze misteriose sono sempre in agguato. Oggi guardo avanti e penso che questa è una autentica fortuna. Ho assistito a quasi tre mesi di schifo. L’unica consolazione sono stati i miei amici di lista e le persone. I miei più vicini sostenitori… inconsolabili.

A loro dedico le emozioni di questi tre mesi, i progetti, i sorrisi. A loro lascio il mio affetto più grande. Il resto? Una delusione amara. Grazie a tutti. Siete stati superlativi. Ora tocca alla prossima amministrazione.

Sono sicuro, qualunque essa sarà, darà un mattino migliore alla città.

Grazie Mario, Gaetano, Agostino, Alfonso, Carmine, Francesco, Mimmo, Gerardo, Francesco, Giovanni, Daniele, Rocco, Aldo, Cosimo, Antonio, Vanni, Donato, Rocco, Anna, Giulia, Nicole, Carolina, Marisa, Ivana, Roberta, Pompea e grazie a tutti gli altri che hanno deliziato il nostro mitico comitato il cui proprietario non ha fatto mancare il suo calore.

Giovanni Taurisano”