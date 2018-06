Si riceve e pubblica:

E secondo voi noi ci fermiamo? No, dico, ma stiamo scherzando?La campagna elettorale è terminata (fortunatamente) e, al di là del risultato finale non certo positivo, si deve guardare avanti.Abbiamo una responsabilità enorme, quella di rappresentare come area di centro oltre 4.100 cittadini che ci hanno dato fiducia sommergendoci di voti.Adesso è il momento di rimboccarsi le maniche, maggioranza ed opposizione, per il bene di Francavilla e dei Francavillesi.Ognuno con il rispettivo ruolo assegnatoci dai cittadini.Veniamo da una cultura di governo, ma sappiamo fare anche opposizione, non quella fine a se stessa, quella stupida che dice sempre di no, ma quella costruttiva che guarda al benessere collettivo.Saremo una sentinella che osserverà tutto e che non si farà passare nulla da sotto il naso, insomma quell’opposizione che fa bene alla politica e alla democrazia.Abbiamo sempre portato rispetto alle istituzioni, a prescindere dalla colorazione politica, e lo faremo anche in questa occasione con Antonello Denuzzo, la sua Giunta, il suo consiglio comunale.Allo stesso tempo, però, pretendiamo in egual misura rispetto nei nostri confronti e soprattutto per ciò che rappresentiamo e cioè la prima forza politico-elettorale della nostra città.