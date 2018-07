Si riceve e pubblica:

Sono passati inutilmente tre anni dalla nostra proposta di istituire dei mercatini a km zero, una mozione approvata dal consiglio comunale e poi arenatasi nelle commissioni consiliari.Ci auguriamo che la nuova amministrazione riprenda in considerazione questa proposta.

Qui di seguito il testo della mozione:

ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI MERCATINI A KM “0”

Premesso che

– L’art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta.

– A causa della crisi economica e dell’aumento del costo della vita si sono modificate le abitudini dei consumatori, i quali sempre in maggior numero si rivolgono alle offerte della filiera corta, acquistando dai produttori senza intermediazione.

– I comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano di commercio, possono destinare aree per la realizzazione di “farmers market”, con cui si intendono i mercati in cui il produttore incontra il consumatore attraverso la vendita di prodotti agro alimentari sicuri, freschi, di stagione ed a km “0”.

Considerato che

– Il mercato a km “0” è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, e favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività delle imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

– Tramite la riduzione della catena distributiva si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati, nonché sull’inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

– Attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell’ambito del mercato, si persegue l’obiettivo di diffondere l’educazione alimentare, l’informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e dell’economia locale.

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna il Sindaco e la Giunta a

– istituire in via sperimentale mercatini a km “0” per la vendita di prodotti agricoli nel quartiere San Lorenzo e nel Rione Musicisti (Piazza Verdi).

– stabilire che i mercatini, a frequenza settimanale, si svolgano nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 8.00 alle 13.00.