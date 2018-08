Si riceve e pubblica:

La Giunta Regionale Pugliese ha approvato, in fase di prima applicazione della Legge n°123/2017, i Piani Strategici delle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mar Ionio e del Mar Adriatico.

Nella ZES ionica ricade il territorio di Francavilla Fontana ed in particolare la zona prospiciente l’attuale area P.I.P. e circostante il centro di carico intermodale, secondo la perimetrazione definita con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 99 del 23/11/2017.

Le ZES costituiranno un importante elemento di raccordo tra la produzione locale ed il commercio internazionale di valenza strategica.

Tale processo dovrà muoversi lungo le direttrici della semplificazione burocratica, dell’attrattività per le imprese e della condivisione territoriale.

Il Partito Democratico di Francavilla Fontana intende rivolgere un plauso a chi con professionalità, impegno e costanza, si è encomiabilmente speso per l’ottenimento di tale risultato ed in primis, il dott. Mimmo Bianco, presidente dell’ASI di Brindisi, il Sen. Salvatore Tomaselli e la passata amministrazione comunale a guida PD, che sin da subito ha creduto in questo importante progetto.

Tale opportunità va colta, soprattutto in un’ottica di rilancio di quei settori gravemente colpiti dalla recessione economica, quali l’Agricoltura e le Piccole e medie imprese.

In questo particolare momento in cui la politica nazionale ed in particolare il Governo Salvini-Di Maio litiga, senza decidere su questioni vitali per il futuro del Mezzogiorno e della Puglia in particolare (vedi TAP, vertenza ILVA, emergenza Xylella, ecc…), questo risultato è la dimostrazione che la politica può essere fatta ancora con competenza e lungimiranza, basta affidarsi alle persone giuste.

Auspichiamo quindi che l’Amministrazione Denuzzo attui, di concerto con gli altri soggetti interessati, tutte le misure necessarie, affinché non venga persa questa importante occasione di sviluppo.

Ufficio stampa Partito democratico Francavilla Fontana