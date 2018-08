Qui di seguito, come annunciato, l’interrogazione consiliare presentata proprio stamane dal consigliere comunale di Forza Italia Antonio Andrisano in merito alla questione delle Sim dati, usate anche di notte per navigare in internet, intestate al Comune:

Con la presente io sottoscritto Avv. Antonio Andrisano, in qualità di consigliere comunale-capogruppo di Forza Italia,

CHIEDO

di poter avere ogni opportuna informazione, anche documentale, e necessario chiarimento circa la recente vicenda balzata agli onori della cronaca in merito alle “maxi bollette da 45mila euro” e relative a tre SIM intestate all’Ente Comunale.

Chiedo, altresì, di poter conoscere se, alla data odierna siano in corso di validità ulteriori contratti con gestori di telefonia che abbiano ad oggetto l’utilizzo di SIM card.

Chiedo di ricevere tutta la documentazione a sostegno e conforto del riscontro.

Chiedo, inoltre, che l’odierna interrogazione sia portata all’attenzione dell’intera Assise Comunale e così dell’intera Cittadinanza nel corso della prossima adunanza consiliare.

Si allega: 1) copia pag. 16 de “Il Quotidiano di Brindisi” del 23 agosto 2018.

Francavilla Fontana, 24 agosto 2018

Cordiali Saluti.

Avv. Antonio Andrisano