Dopo i risultati incoraggianti delle raccolte serali, domenica 2 settembre si torna a donare presso il Centro di Raccolta Fisso dell’Ospedale “Dario Camberlingo” in via Madonna delle Grazie dalle 8:00 alle 11:30. Anche questa estate non è mancato il contributo dei soci AVIS.

Per questo AVIS continua a promuovere il valore della donazione di sangue volontaria e gratuita come gesto di altruismo disinteressato nei confronti di uomini e donne con gravi problemi di salute. È proprio di questi giorni la notizia di una giovane ragazza che sta lentamente riprendendosi dopo il sangue ricevuto da tantissimi donatori che sono accorsi, in suo aiuto, a donare in ospedale.

In Puglia, in queste settimane di fine estate, si continuano a rinviare trasfusioni e sono a rischio interventi chirurgici, tutto a causa della cronica carenza di sacche di sangue e di emoderivati. Per la donazione di domenica 2 settembre, quindi, AVIS si appella alle persone che godono di buona salute per dare il proprio contributo e superare anche questa emergenza.

Si rammenta che per donare il sangue occorre essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg, essere in buone condizioni di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti a rischio, non aver assunto alcun farmaco nell’ultima settimana (antidolorifici e antinfiammatori), o antibiotici e antistaminici nelle ultime due settimane. Per le donne in età fertile è possibile donare una settimana prima o una settimana dopo il ciclo mestruale.

Per le donazioni mattutine si può fare una colazione leggera con caffè, thè, succhi di frutta, fette biscottate e marmellata o biscotti secchi. Non si possono assumere invece latte, cornetti e brioche.

Fra tutti i donatori saranno estratti i seguenti premi gentilmente offerti da:

1) UNA CAMICIA OFFERTA DA “CAMICERIA DEL VIALE” IN VIALE LILLA, 38/A;

2) UN KG DI GELATO OFFERTO DAL “BAR SAVOIA” IN VIA SAVOIA 98;

3) UNA TACOLLA INVICTA OFFERTA DA “NEW ATLETIC” IN VIALE LILLA, 40/A;

4) UNA PIZZA OFFERTA DALLA PIZZERIA “DA GIANNI” IN VIA CARLO PISACANE, 50;

5) UNA PIZZA OFFERTA DALLA PIZZERIA “DA GIANNI” IN VIA CARLO PISACANE, 50.

Si ricorda che è possibile donare presso l’Ospedale “D. Camberlingo” ogni giovedì dalle 8:30 alle 10:30.

UNA GOCCIA DI SANGUE PUÒ SALVARE UNA VITA. DÒNALA!

Per info: fb AVIS Francavilla Fontana, email: avis.francavilla@libero.it