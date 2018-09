Il Simposio, uno degli eventi enogastronomici più importanti di Roma, arriva al Castello Imperiali di Francavilla Fontana il 9 settembre prossimo, dalle ore 18 alle 23.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, prevederà un vero e proprio percorso del gusto che si snoderà nelle antiche sale del castello, valorizzando le eccellenze di Puglia, Basilicata, Molise, Campania e Lazio. Vero punto di forza del Simposio sarà la presenza dei produttori, che racconteranno il lavoro e la passione che anima il loro quotidiano. E ci sarà tanto da raccontare, date le quasi 100 etichette di vino in degustazione e le tantissime eccellenze tutte da scoprire, come la birra al cotto di fichi, il panettone all’olio extravergine di oliva, il capocollo presidio Slowfood, i panini gourmet, oli, formaggi e conserve di ogni tipo.

Ma il Simposio ha anche lo scopo di creare sinergie con altri mondi apparentemente lontani; in quest’ottica sarà compresa, nel ticket di degustazione, la visita gratuita al MAFF, il Museo Archeologico di Francavilla Fontana, che tanto racconta della storia della città degli Imperiali, ma anche dell’antica pratica del simposio. Il tutto accompagnato da un’altra eccellenza francavillese, la Scuola Musicale Comunale, che curerà le esibizioni di musica dal vivo.

Non mancherà il racconto della storia delle nostre tradizioni e la voglia di tenerle vive, poiché proporremo ai bambini un’attività gratuita esclusiva, curata dalla Masseria Didattica Villa Buontempo, il laboratorio “Mani in Pasta”, che farà cimentare i più piccoli nella trasformazione del chicco di grano in farina e poi in orecchiette!

Il costo del ticket completo (5 degustazioni vino+1cibo+visita MAFF+calice omaggio) è di €10,00; ticket wine (5 degustazioni vino+visita MAFF+calice omaggio) €5,00; ticket food (1cibo+visita MAFF) €5,00;

Partner della manifestazione sono: Inei – gioielleria artigianale sartoriale, parafarmacia Raiola, Argentieri distribuzioni, Generali agenzia Cito Francavilla Fontana e Blooming garden.

Tutti i dettagli dell’evento sono reperibili visitando la pagina Facebook I percorsi del Simposio Puglia.

Abbiamo incontrato Daniele De Ventura, patron del Simposio a Roma, Marianna Cionfoli e Sergio Galetta, referenti per l’organizzazione dell’evento a Francavilla.

Cos’è il Simposio a Roma?

[Daniele De Ventura] Il Simposio è un format ormai consolidato, giunto alla sua settima edizione, che prevede in sostanza l’incontro diretto tra produttore e visitatore, per valorizzare le eccellenze enogastronomiche che, da grande appassionato quale sono, vado a ricercare in ogni angolo del nostro Paese. Il Simposio poi, nelle varie edizioni regionali, prende il nome de I Percorsi del Simposio, che costituiscono una sorta di approfondimento tematico sulle specialità locali.

Come è nata la scelta di Francavilla Fontana per l’edizione pugliese?

[Sergio Galetta] Conosco l’evento romano da molti anni e avevo nel cassetto questo desiderio di dare vita ad un evento nel mio territorio; le origini francavillesi mie e di Marianna hanno inciso nella scelta, anche se a dirla tutta, altre località sarebbero state più semplici, perché l’evento sarebbe stato trainato spontaneamente dal flusso turistico già presente. A noi però piacciono le sfide e abbiamo creduto che la qualità della proposta dovesse costituire il vero motore di promozione verso il pubblico.

Anche la location, Castello Imperiali è una scelta inconsueta.

[Marianna Cionfoli] Generalmente questi eventi si svolgono in strada, ma sia io che Sergio quando abbiamo pensato al Simposio a Francavilla, non abbiamo avuto dubbi nel proporre Castello Imperiali. Riteniamo infatti che il territorio non vada promosso per compartimenti stagni, ma ch si debba “giocare” con tutti i cinque sensi, unendo la bellezza del luogo al buon cibo e vino, la musica all’arte, per far vivere al visitatore un’esperienza davvero rilevante. Solo così si può generare interesse e pubblicità spontanea per la città.

L’amministrazione comunale ed in particolare l’Assessore Maria Angelotti, che ringraziamo, hanno subito creduto nel nostro progetto, collaborando attivamente perché si realizzasse al meglio, nonostante i tempi ristretti di organizzazione.

Come si svolgerà la serata?

[Sergio Galetta] Dalle ore 18 alle 23 si avrà la possibilità di acquistare i ticket degustazione, potendo scegliere tra circa 100 etichette diverse di vino, prodotti gastronomici e piatti tipici. Con lo stesso ticket si potrà avere accesso al MAFF, il Museo Archeologico di Francavilla Fontana, e ascoltare la musica dal vivo proposta della Scuola Musicale Comunale.

Abbiamo pensato anche ai bambini, riservando loro un’attività gratuita esclusiva, curata dalla Masseria Didattica Villa Buontempo, il laboratorio “Mani in Pasta”, che illustrerà ai più piccoli la trasformazione del chicco di grano in farina e poi in orecchiette!

Come hanno risposto i produttori al vostro invito?

[Marianna Cionfoli]Nella maggior parte dei casi hanno aderito con entusiasmo, perché il Simposio è un evento conosciuto tra gli addetti del settore, ma anche perché Francavilla è una cittadina importante e popolosa, un’ottima vetrina per qualsiasi azienda.

