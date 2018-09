Cresce l’attesa per la festa patronale di Francavilla Fontana. Al via gli eventi organizzati direttamente dal Comitato o proposti dalle associazioni e dalle imprese del territorio che compongono il cartellone culturale e che scandiscono la lunga settimana di festeggiamenti civili. Proseguono intanto gli appuntamenti con le celebrazioni in Basilica, previste nei giorni della Novena che ha avuto ufficialmente inizio con il rito d’intronizzazione della statua della Madonna della Fontana.

Ecco i principali appuntamenti aspettando la festa.

Francavilla Fontana ospita la Festa nazionale del libro e della lettura con “Libri in festa”, a cura della biblioteca comunale “Giovanni Calò” e dell’associazione “Le Città del Libro” di Roma. Sino a domenica 16 settembre, in piazza Dante, spazi espositivi dedicati a varie case editrici e fitto il calendario di incontri con l’autore e spettacoli.

Spazio alle mostre d’arte e alle esposizioni.

Il castello imperiali ospita la mostra d’arte sacra “Maria ss. della Fontana nell’iconografia popolare in cartapesta”: una collezione di statuaria sacra raffigurante la Madonna della Fontana con opere in cartapesta provenienti dai Comuni di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana (contrada Bax), Maruggio, Mesagne, Villa Castelli. Nella chiesa di sant’Angelo, in via Roma, c’è “Omaggio a Caravaggio”, personale di pittura dell’artista Giuseppe di Castri. S’inaugura lunedì 10 settembre, alle ore 18.30, nella sede del Circolo Cittadino in via Roma, la mostra di moda e design “Utopia della Bellezza”: la donna e la bellezza, nel mondo dei preraffaelliti, raccontate con la moda e lo stile della Gaudiomonte Couture, esplorazione artistica dello stilista internazionale Michele Gaudiomonte. Martedì 11 settembre l’appuntamento è alle ore 18.00 presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in piazza Umberto I con la mostra d’arte “Segreti scolpiti , bassorilievi in legno dell’artista Gioacchino Zaccaria; da mercoledì 12 settembre, alle 19.00, si apre eccezionalmente la chiesetta di san Giovanni Battista, in via san Giovanni, con l’inaugurazione della mostra “TraPassato Digitale” della fotografa Alessia Sardiello. Nei tre giorni di festa, dal 13 al 15 settembre, il centro storico si colora d’arte in via Benanduci con la collettiva di pittura “Schegge d’arte sotto le stelle di settembre”, a cura dell’associazione artistico – culturale “La Sfera”, e in Largo San Marco con la mostra di pittura “Verità e Bellezza”degli artisti Oronzo Lupo e Cosimo Leo. Il 14 settembre, dalle ore 18.00, su corso Umberto e via Regina Elena il gruppo Alfa Romeo Sport di Francavilla propone un’esposizione di auto d’epoca.

Sarà una domenica sportiva, il 9 settembre, con la gara ciclistica 3° trofeo “Madonna della Fontana”, dalle ore 9.00 sul viale Lilla. È la decima tappa del cicloamatour a cura del Team Fuorisoglia. In apertura anche uno show di bike trial con le performance acrobatiche di Marco Lacitignola. Nel pomeriggio, invece, dalle ore 17, si corre nel quartiere san Lorenzo con la decima edizione della gara podistica “Corrifrancavilla”, organizzata dalla ASD Team Francavilla. Sono i campionati provinciali individuali su strada di 10 km e, per la prima volta, la corsa non competitiva di 4,5 km, aperta a tutti, “Corri nel Quartiere San Lorenzo”. Per gli appassionati di basket, l’appuntamento è per mercoledì, 12 settembre, alle ore 17.00 presso la palestra del terzo istituto comprensivo “De Amicis – San Francesco d’Assisi” con la prima edizione del torneo di basket “Trofeo Festa Patronale”, riservato a tutte le categorie della pallacanestro: minibasket, giovanile, serie c gold.

Festa e solidarietà fanno scendere in campo gli appassionati di burraco che si sono dati appuntamento presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso per il primo “Premio Filippo d’Angiò” con una raccolta fondi di beneficenza a sostegno di iniziative culturali. Immancabile l’invito a donare il sangue, grazie all’impegno dell’Avis comunale, nel giorno della vigilia, il 13 settembre, su via Roma, con “Una goccia di sangue per la vita” presso l’emoteca che stazionerà eccezionalmente in via Roma, sotto le belle luminarie.

Tante le iniziative legate all’arte, la gastronomia, l’intrattenimento.

Dal 13 settembre al 16 settembre, porte aperte del Castello Imperiali, anche con visite guidate, grazie al lavoro degli addetti dell’infopoint di Francavilla Fontana, nell’ambito del potenziamento attuato con l’agenzia regionale del turismo, Pugliapromozione. Domenica 9 settembre 2018 , alle ore 18.00, sempre il Castello Imperiali diventa il fulcro dei “Percorsi del simposio” con degustazioni, visite guidate, musica e spettacolo i cui la puglia delle eccellenze enogastronomiche incontra il trionfo del gusto. Mercoledì 12 settembre, alle ore 21.30, in largo san Marco, c’è “Francavilla Disco Story”, la musica di una volta suonata solo in vinile, a cura dell’associazione musicale “Una nota per Mattia”. Giovedì 13 settembre e venerdì 14 settembre, con raduno alle ore 10.00 presso la sede del comitato in piazza Umberto I, le visite guidate diventano esperienziali con #efestasia – Pop Experience: itinerario emozionale tra suoni, ricordi e simboli della festa patronale alla ricerca dell’anima popolare di Francavilla Fontana, a cura dell’associazione Trasi! nata dal progetto Taras finanziato dalla Fondazione con il Sud. Venerdì 14 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00, il Museo Archeologico di Francavilla Fontana, il MAFF, riserva ai residenti e forestieri un’apertura straordinaria delle sale del museo con visite guidate, a cura del gestore, la cooperativa Impact. Sabato 15 settembre 2018, alle ore 17.00 in largo san Marco e alle ore 19.00 in piazza san Giovanni c’è “Ballamu mmienzu alla chiazza”: uno stage gratuito di balli popolari e danze tradizionali con musica dal vivo, ideato da Sabrina Sicara di Pizzicarte e Giuseppe Loiacono di danza dell’associazione “Danza che ti Passa” di Roma.

Non mancano i concorsi: “Strade in Festa” premia il miglior addobbo e decoro di strade, balconi, porticati con luci, fiori, candele, festoni per accogliere il passaggio della processione della madonna della fontana, mentre “Fotografa la Festa”, dedicato alla memoria del prof. Massimo de Gironimo, invita gli appassionati di fotografia a raccontare la festa attraverso le proprie immagini.

È possibile seguire tutti gli eventi e gli appuntamenti sulla pagina facebook dedicata: Festa Patronale – Francavilla Fontana ed è possibile condividere foto e video utilizzando l’hashtag ufficiale #efestasia

Qui di seguito, il saluto di monsignor Alfonso Bentivoglio, rettore della Basilica Maria Santissima del Rosario:

Ricca di memoria e di fede, si ripresenta la Festa in onore della Madonna della Fontana, Patrona di questa Città che a Lei deve una parte del suo nome e della sua gloriosa storia.

Per alcuni la festa è solo tradizione o devozione, per altri occasione di crescita nella fede; per tutti momento di festa familiare e cittadina.

Ritengo che la festa patronale sia in modo particolare una “tradizione”, un momento in cui, di anno in anno, si consegna alle nuove generazioni un pezzo della propria storia personale e cittadina.

La “traditio” è infatti una memoria viva che racchiude valori, ricordi ed esperienze che vanno consegnate ad altri perché non cadano nell’oblio, ma si facciano rivivere di anno in anno, arricchendoli e migliorandoli.

I nostri padri ci hanno trasmesso e noi siamo invitati a raccontare per trasmettere, come “li Cunti” di una volta!

Vivendo la Festa si raccontano i tanti momenti di pace e di unità familiare e cittadina, ma anche la fede e l’affidamento dei Francavillesi alla Madonna della Fontana.

In questi anni sono stato testimone di tanti prodigi operati da Dio mediante l’intercessione della “Madonna Nostra”.

Ai distratti la festa dice solo luminarie, banda, pranzi o sprechi; ai sapienti essa parla dell’amore della Madonna nei confronti di questa Città.

Perciò durante tutto l’anno, ma in modo peculiare in questi giorni, tante preghiere di supplica o di ringraziamento si levano nei suoi confronti, così come oggetti votivi, alcuni preziosissimi, si offrono a Lei per grazie ricevute o da ricevere!

Possa Lei continuare a vegliare e proteggere questo popolo francavillese e la Città di Francavilla Fontana, coltivare sempre l’affetto alla Madonna alla quale domandare e ottenere pace e rispetto, legalità e solidarietà, benessere spirituale e materiale.

In questa Festa Patronale 2018, la Madonna ci renda capaci di non trascurare nessuna delle relazioni dove affiora affetto da ricevere e da donare nella dimensione dell’ascolto e dell’accoglienza dell’altro, facendoci comprendere che non c’è esperienza di infinito che non sia legata alle relazioni tra le persone.

Con questi auspici auguro a ciascuno una Santa Festa Patronale.

Mons. Alfonso Bentivoglio

Arciprete