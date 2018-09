Ci saranno anche Elisabette Pepe, di Francavilla Fontana, e Katia Marrazzo, di San Vito dei Normanni al “Puglia Cake Festival” in programma oggi (sabato 29 settembre 2018) e domani in via San Giorgio, 26 a Trani. Le due pasticciere e cake designer realizzeranno i loro cavalli di battaglia (solo un esempio a testa nelle foto a corredo di questo post) e sveleranno alcuni trucchi del loro mestiere. Sia Pepe che Marrazzo sono associate FIPGC (Federazione italiana pasticceria cioccolateria).

Il “Puglia Cake Festival”, giunto alla terza edizione, sarà come ogni anno uno spettacolo sia per il palato che per gli occhi, giacché le leccornie preparate da Pepe, Marrazzo e colleghi sono spesso delle opere d’arte. Nel corso dell’evento saranno preparati dolci e torte destinate al consumo in loco ma utili anche a fungere da vetrina per i partecipanti alla kermesse, che prevede anche demo live, showcooking e contest di alto livello. Ci saranno anche momenti formativi, con i partecipanti che spiegheranno al pubblico i segreti del loro successo. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 19 sia al sabato che alla domenica.