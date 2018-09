Cambio al vertice della Compagnia carabinieri di Brindisi. Il nuovo comandante è il Maggiore Stefano Giovino che subentra al capitano Luca Morrone, trasferito al Comando Compagnia di Trieste via Hermet.L’ufficiale, 38 anni, di origini romane, ha intrapreso la carriera nell’Arma nel 2000 quale ufficiale di complemento, destinato all’11° Battaglione carabinieri “Puglia” di Bari, dove ha svolto l’incarico di comandante di plotone. Successivamente è risultato vincitore del 184° corso per l’Accademia Militare di Modena, che ha frequentato dal 2002 al 2004, mentre dal 2005 al 2007 ha perfezionato l’iter formativo, frequentando il triennio della Scuola ufficiali dei carabinieri di Roma.

Al termine del ciclo di studi, con il grado di tenente è stato trasferito ad agosto 2007 al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” di Livorno, quale comandante di plotone.

Dal settembre 2010 ad agosto 2014 ha comandato lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” in Abbasanta (OR), unità speciale aviotrasportata dell’Arma dei Carabinieri, istituita per il controllo delle aree impervie dell’isola e per la lotta al crimine organizzato e al banditismo, nonché ai sequestri di persona.

Dall’agosto 2014 sino al 27 settembre 2018 ha comandato la Compagnia Carabinieri di Chiari (Brescia). Ha conseguito i brevetti militari di paracadutista, esploratore e rocciatore.

È laureato in Giurisprudenza.