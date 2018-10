Tre piccoli ma già bravissimi cantanti di Oria – Nicolò Proto e il “Duo Alvin”, formato da Alessia Dell’Aquila e Vincenzo Alighieri – hanno conquistato il primo e il secondo posto nella categoria Baby del “Cantagiro”, storica kermesse a cura del patron Enzo De Carlo (prima edizione nel 1962) che si è svolta nei giorni scorsi a Fiuggi (Frosinone) davanti a un pubblico numeroso e con circa 450 concorrenti. Dal “Cantagiro” negli anni sono usciti artisti come Morandi, Celentano, Dalla, Wess, ecc.

Come consuetudine, da ogni regione italiana sono stati selezionate centinaia di ragazzi nelle categorie Baby, Junior e Senior, che hanno poi disputato la finale nelle giornate del 22 e 23 e del 29 e 30 settembre scorsi.

La Puglia ha conquistato la giuria grazie proprio a Proto, classificatosi primo con la canzone “Caruso” di Lucio Dalla, a Dell’Aquila e Alighieri (Duo Alvin), classificatisi secondi con la canzone “Ci sarà” di Al Bano e Romina Power. I tre talenti in erba oritani hanno incantato ed emozionato il pubblico non soltanto con le loro esibizioni canore, ma anche con la loro spiccata simpatia. Per loro un’esperienza indimenticabile sia sotto un profilo “professionale” che sotto un profilo strettamente umano, grazie all’impegno degli organizzatori De Carlo, Mario Torosantucci ed Elvino Echeoni.