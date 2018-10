Ha conquistato il primo posto ai Campionati italiani schoolboy, tenutisi tra venerdì 19 e domenica 21 ottobre al Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi, il pugile francavillese Samuele Folini (categoria 65 kg). 109 i migliori boxer d’Italia tra i 13 e 14 anni partecipanti a questa competizione indetta dalla Fpi e organizzata dalla pugilistica Rosetana. Il pugile 14enne della Pugilistica Francavillese A.S.D. sotto la guida del maestro Francesco Corvino e della coach Marika Balestra aveva già staccato il pass per la fase nazionale lo scorso 22 settembre a Terlizzi diventando campione regionale schoolboy di categoria. Ieri sera è stato incoronato campione d’Italia dopo aver battuto in semifinale all’atleta laziale Romolo di Silvio e infliggendo un sonoro 4 a 1 in finale al pugile veneto Vanin Tommaso. I due tecnici si dichiarano soddisfatti del risultato ottenuto, a dimostrazione del promettente vivaio di atleti che la pugilistica francavillese propone e che ancora una volta da lustro e permette a Francavilla Fontana di festeggiare un’importante vittoria nel panorama sportivo.