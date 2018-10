Ieri, domenica 21 ottobre, al Camp Opa Academy Kendro Sport del maestro Ottavio Panunzio a Triggiano (Bari), si è tenuto uno stage formativo di point fighting tenuto dal pluricampione mondiale maestro Rino Magno, icona della kickboxing nazionale. Per Francavilla Fontana hanno preso parte al grande evento gli atleti della Asd Red Dragon, impegnati in un allenamento durato più di due ore in cui il maestro Magno ha mostrato loro le tecniche e le tattiche più efficaci di questo sport e le regole da rispettare in gara. Uno sport divertente ed educativo, coordinato, preciso e delicato, dove ci si deve giocare tutto nella partenza, senza mai abbassare la guardia. Uno sport che ha una vaga somiglianza con il karate ma che è molto diverso dalle discipline che praticano il contatto pieno. Una specialità che insieme al light contact, kick light, full contact e k-1 fa parte delle arti che rappresentano la kickboxing.A seguire, tutti i partecipanti si sono cimentati in vere e proprie sessioni di sparring (combattimenti) dove hanno potuto testare sul campo l’efficacia delle tecniche presentate e lo stesso istruttore della Red Dragon Stefano Bramato è rimasto molto soddisfatto delle prestazioni del suo dragone Antonio Passiatore per l’impegno profuso nell’applicare in combattimento quello che aveva appreso durante la bellissima mattinata di sano sport trascorsa.