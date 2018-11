Si riceve e pubblica:

Il Comune di Grottaglie vuole riordinare il mercato riassegnando le concessioni ancora valide. Monta la protesta degli ambulanti, giovedì pomeriggio sit-in in Comune.

Un provvedimento contrastato e, secondo esercenti e associazioni di categoria, fortemente lesivo dei diritti acquisiti dai concessionari di posteggio.

Il Comune, infatti, vorrebbe procedere con una riorganizzazione interna del mercato mettendo però in riassegnazione tutti i posteggi, anche quelli che non sono interessati dal riordino e comunque i cui titolari sono in possesso di concessioni e autorizzazioni in corso di validità, non nelle condizioni di revoca di cui alla vigente legge regionale.

Una situazione di conflitto istituzionale che è stata altresì alimentata dal diniego da parte del Comune di concedere un incontro ai titolari dei posteggi interessati alla delicata vicenda ed alle loro associazioni di rappresentanza.

Al fin di ottenere tale incontro chiarificatore e per manifestare in modo pacifico il dissenso rispetto ad una decisione mai concertata con le associazioni di categoria proponenti, è stato organizzato un sit-in di protesta che, in assenza dell’incontro richiesto, si terrà giovedì 15 novembre 2018, dalle ore 16,30, ai piedi del palazzo municipale di Grottaglie.

Nelle more, le associazioni hanno diffidato il Comune di Grottaglie, nella persona del suo rappresentante, cioè il sindaco, dal procedere con l’adozione e messa in atto dei provvedimenti contestati, anche relativamente alla graduatoria degli aventi diritto che, secondo le associazioni, è stata elaborata senza tenere conto delle indicazioni della Regione Puglia e nel mancato rispetto delle vigenti norme di salvaguardia in vigore.

L’iniziativa è stata regolarmente comunicata a prefetto e questore per gli adempimenti collegati.

Il presidente delegazione di Francavilla Fontana Casambulanti Italia

Salvatore Martina

Il presidente associazione “CARI”

Silvestro Solito

Il presidente Unimpresa – ass.ne prov.le BAT

Savino Montaruli