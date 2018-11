Giovedì 15 Novembre alle ore 17.00 il Palazzo Ducale di Erchie ospiterà l’evento di presentazione delle azioni di sistema che l’Amministrazione di Erchie e la CNA di Brindisi realizzeranno nel corso di un anno per lo sviluppo del territorio grazie al protocollo di intesa sottoscritto tra le parti.

La CNA di Brindisi sarà presente a Erchie con il suo Direttore, Sonia Rubini, che illustrerà un ricco cronoprogramma delle azioni che saranno erogate gratuitamente con l’avvio dello sportello presso la sede comunale. Saranno resi servizi a carattere formativo – presentazione di domande , opportunità di finanziamento, incentivi per la localizzazione delle imprese – a carattere specialistico – orientamento , curricula, check list di piani di impresa, attivazione di moduli formativi specialistici- e di promozione e emarketing territoriale – diffusione e conoscenza delle opportunità e potenzialità del territorio.

“La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) nell’ambito della propria mission associativa, progetta e realizza iniziative volte e promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato, orientato alla crescita economica dei sistemi produttivi locali – dichiara il Direttore – nel rispetto della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, anche mediante il coinvolgimento partecipato e operativo degli Enti pubblici e delle istituzioni locali, attivando interventi diretti alle PMI e ai Cittadini, valorizzando le risorse finanziarie disponibili “

Orgoglioso il Sindaco Giuseppe Margheriti nel sostenere che sia “ necessario stabilire sinergie con soggetti competenti per individuare azioni concrete e procedure semplificate per mettere in relazione la domanda e l’offerta di servizi e le opportunità, innescando progetti e policy di crescita e sviluppo del capitale umano, delle eccellenze imprenditoriali, delle filiere produttive di qualità e rivitalizzare il patrimonio tangibile e intangibile del territorio” .

“Siamo fiduciosi in questa collaborazione con soggetti competenti che amano il territorio e che lavorano con passione e dedizione, sapendo stare accanto, e mai avanti, a chi persegue la realizzazione di una idea di realizzazione personale o imprenditoriale. Siamo certi di aver fatto un passo giusto per la promozione, il potenziamento e gli investimenti nelle risorse materiali e immateriali autoctone e sul capitale umano a cui Erchie dona i natali. Lo sportello sarà aperto nei pomeriggi del giovedì presso l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune” conclude l’Assessore alle Politiche Giovanili e Lavoro Mariella Argese.

Presentazione percorsi ITS Aerospazio, Turismo, Logistica e Agroalimentare , catalogo percorsi formativi Mi formo & Lavoro finanziati dalla Regione Puglia, bando OSS – Operatore Socio Sanitario tanto altro ancora giovedì a Erchie. Personale addetto sarà disponibile a fissare incontri bilaterali di approfondimento con gli interessati.