Giovane azienda nel commercio alimentare, fondata nel 2011 dalla famiglia pugliese Spina. L’azienda da sempre ha rivolto la propria attenzione alla qualità dei prodotti. Ed è proprio selezionando con cura ed estrema scrupolosità le varie realtà commerciali agroalimentari con le quali si rapporta, che è nata la “Selectus”. “Selectus”, un nome latino, non di certo scelto a caso, ma che rappresenta la vera sostanza dell’attività svolta dall’azienda: la ricerca continua, la selezione e la scelta effettuata dalla famiglia Spina di prodotti sempre di massima qualità. E’ grazie alla caparbietà e l’amore per la terra di Antonio , che ha avuto inizio in forma embrionale l’attuale azienda. In questo modo ai tre suoi figli , Damiano Giampiero e Luigi, è stata tramandata una grande passione per la gastronomia italiana, trasformando così questa eredità in un’accurata selezione delle eccellenze del nostro paese: mantenendo viva la tradizione di famiglia, si impegnano giorno dopo giorno in una costante ricerca della qualità, salvaguardando i sapori della tradizione. Slogan Aziendale Proprio questa scrupolosità nella ricerca della qualità ha permesso all’azienda di crescere negli anni, ed essere sinonimo di buon cibo. Utilizzando il “FOOD and TRADITION “come slogan del marchio “Selectus”,l’azienda dal 2011 è cresciuta notevolmente facendo della qualità e flessibilità d’intervento la sua filosofia di successo. Sicurezza per i nostri clienti Oltre a verificare continuamente l’affidabilità e le garanzie igienico sanitarie degli stabilimenti produttivi seguendo le normative e gli standard europei (IFS/BRC), facciamo sottoscrivere a tutti i nostri fornitori precisi accordi sulle specifiche di qualità, di sicurezza e legalità dei prodotti. Cash and Carry La Famiglia Spina, con l’intento di promuovere le eccellenze enogastronomiche, realizza una grande struttura nella regione Puglia, nella provincia di Brindisi, appositamente progettata e tecnologicamente avanzata per garantire eccellenti livelli di efficienza per il cliente . Nasce, così, nel 2014 il primo Cash and Carry, affermandosi nel territorio come punto di riferimento della ristorazione commerciale, ho.re.ca e collettiva. Il continuo contatto con i coltivatori, i fornitori e gli operatori della ristorazione, unito alla ricerca tecnica ed organizzativa, consente alla Selectus di rispondere in anticipo alle esigenze del settore enogastronomico in continua trasformazione. Caratteristiche Tecniche L’azienda dispone di una considerevole struttura operativa, dotata di attrezzature specifiche e di moderni mezzi di trasporto. Il punto di forza del sistema logistico della “Selectus”, oltre alla posizione centrale facilmente raggiungibile da ogni parte della Puglia, dalla Daunia al Salento, è nel sistema all’avanguardia di informatizzazione avanzata della gestione delle scorte e nella tecnologia del freddo applicata sia al magazzino sia su gli autocarri. Riuscendo a velocizzare tutte le operazioni, un software, appositamente studiato, gestisce l’entrata, la catalogazione, lo stoccaggio, la rotazione in relazione alla data di scadenza e perfino il prelievo guidato di ogni singolo prodotto. Il magazzino suddiviso in aree a temperature variabili controllate, fornisce il miglior supporto agli automezzi che sono dotati di celle isotermiche e a doppia temperatura, permettendo di consegnare contemporaneamente alle giuste differenziate temperature tutti i prodotti, garantendo la qualità in ogni consegna. L’azienda riesce, pertanto, a rispondere in modo immediato, preciso e puntuale ad ogni richiesta grazie ad una fitta rete di agenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno con una propria zona di competenza. Inoltre, l’attenzione rivolta nell’ambito delle Pubbliche relazioni e marketing, del Servizio Clienti e nella valorizzazione delle proprie risorse umane fa della Selectus un’azienda leader nella professionalità e produttività, rendendola più competitiva sul mercato.