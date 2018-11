Dopo aver sostenuto l’elezione a sindaco di Maurizio Bruno (poi sconfitto al ballottaggio da Antonello Denuzzo) il consigliere comunale Giacomo Gallone ha lasciato Francavilla Popolare e ha aderito a Puglia Popolare, che ha nel coordinatore regionale Massimo Cassano e nel vice coordinatore regionale Giuseppe Cavallo i suoi massimi referenti.Gallone – da sempre tra i candidati più suffragati nella Città degli Imperiali – vanta già una discreta esperienza: ha già militato nel Partito Democratico, nell’UDC, in Forza Italia, in Conservatori e Riformisti e da ieri è anche un ex Francavilla Popolare. Si prospetta per lui una nuova avventura politica, dato che in uno dei prossimi Consigli comunali si dichiarerà ufficialmente un consigliere di Puglia Popolare, com’è scritto nero su bianco nel documento di adesione da lui firmato.

Soddisfatto il vice coordinatore regionale Cavallo: «Giacomo Gallone – dichiara – è un giovane dal grande potenziale non soltanto elettorale, ma anche umano che intende crescere politicamente e proprio per questo motivo ha scelto di entrare nella nostra grande famiglia di Puglia Popolare e di lavorare sodo per i prossimi appuntamenti che ci vedranno sicuramente presenti e protagonisti sul territorio. Gli rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro e gli assicuro che con noi non potrà che crescere e maturare ancora».