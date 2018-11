La Virtus Francavilla Calcio pareggia 3 a 3 contro il Monopoli nella gara valevole per la tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie C girone C. Per i biancazzurri le reti di Partipilo (2) e Cason, mentre i biancoverdi sono andati a segno con De Franco, Mendicino e Gerardi su rigore. Prossimo appuntamento domenica 2 dicembre in trasferta a Potenza.