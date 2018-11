Nel corso di un perquisizione a casa sua, i carabinieri della Stazione di Erchie e i colleghi della Cio (Compagnia d’intervento operativo) in forza all’11º Reggimento Puglia di Bari hanno trovato, nascosti in un mobile della cucina, 55 grammi di marijuana. Un 36enne ercolano è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga è stata sequestrata.