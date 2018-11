Sembra che “Pugliapromozione” – l’Agenzia Regionale del Turismo – abbia scoperto ad Oria la gallina dalle uova d’oro per promuovere la regione nel mondo. Si parla di Masseria Palombara e si tratta di una nuova conferma a soli 30 giorni dal Buy Puglia, evento nel quale la Masseria Palombara era stata selezionata tra le migliori strutture pugliesi da proporre ai 130 buyer arrivati da tutto il globo per partecipare al principale evento annuale in cui s’incontrano la domanda e l’offerta turistiche.

Dal profilo Instagram della Masseria oritana emerge come questa volta Puglia Promozione abbia selezionato Masseria Palombara e Torre Coccaro di Savelletri per proporre le masserie di Puglia ai ricchi mercati asiatici.

La più famosa attrice malese, Nabila Huda con i suoi 2,4 milioni di followers, ha trascorso tre giorni nella struttura di Oria per scoprire e raccontare la sua vacanza alla Palombara. La sua è stata una full immersion nel turismo esperienziale, dal raccolto dell’orto biologico , al corso di cucina, dallo sport all’aria aperta alla palestra Tecnogym, alle passeggiate in bici e alle coccole nella SPA, per finire con la cucina gourmet preparata dallo chef Alessandro Sammarco.

Il tutto sarà raccontato in un un filmato di circa 30 minuti che andrà in onda sulle TV asiatiche, ma un promo di un minuto lo si trova già sul profilo Instagram dell’attrice e sullo stesso profilo della Masseria Palombara.

Le altre 4 puntate sono dedicata a Lecce ed Otranto, Polignano a Mare, Locorotondo Alberobello e Martina e alla Masseria Torre Coccaro.

“Cresce la Puglia turistica e speriamo che con la Puglia cresca anche Oria, il resto è solo da provare”, è stata la concisa risposta dei proprietari della Masseria Palombara alle domande dello Strillone.