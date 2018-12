Qualcuno alla sua età smette di fare e di sognare o comincia a godersi in tranquillità la pensione. Totò Incalza, invece, o lo trovi a dirigere il suo storico supermercato in via Zullino oppure lo trovi in pista, ma fermo proprio mai. Con i suoi 66 anni, il francavillese è il più longevo (definirlo anziano sarebbe inappropriato) tra i partecipanti al Campionato italiano per squadre regionali di go kart. La cosiddetta “Coppa delle regioni 2018” ha preso il via ieri sul circuito internazionale di Viterbo, dove Totò sta dando battaglia nella categoria KZ3 Over col suo 125 cm cubi da 75 cavalli e cambio a sei marce sequenziale + frizione. Un mezzo che per il rapporto potenza/peso sono secondi soltanto a quelli di Formula 1. Non si trova certamente per caso a Viterbo, in quanto oltre a essere tra i kartisti più esperti, Incalza è anche tra i più bravi: infatti, con Vito Sportella forma la coppia regionale migliore della sua categoria in base alla classifica della Coppa Puglia. Ieri (venerdì 30 novembre) si sono svolte le prove libere, oggi sono in programma le qualifiche e domani, infine, le finali che determineranno la classifica generale delle squadre regionali di questa 23ª edizione della competizione nazionale.

Ed ecco, nel suo complesso, la rappresentativa pugliese:

Capo Squadra: Giuseppe De Carlo

60 Mini: Reale Fabio, Ammirabile Cristian

KZ3 Junior: Fasano Federico, Scianatico Fabrizio

KZ3 Under: Cecere Giovanni, Infantini Marco

KZ3 Over: Sportella Vito, Incalza Salvatore

KZ2: La Gala Alberto, Candela Michele