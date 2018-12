Velocità, passione e disponibilità sono le tre parole d’ordine da Nardelli Car Service, autofficina e carrozzeria ufficiale Renault e Dacia con sede nella zona industriale di Francavilla Fontana.Da 30 anni, Nardelli Car Service è, nella Città degli Imperiali ma anche fuori dai confini strettamente francavillesi, una garanzia di competenza e di avanguardia: grazie a strumentazioni avanzate, infatti, i suoi tecnici specializzati effettuano con cura e precisione certosina ogni riparazione estetica, meccanica ed elettronica su tutte le marche e i modelli di auto.

L’obiettivo, sempre raggiunto, è quello di soddisfare appieno il cliente nel minor tempo possibile, così da instaurarvi un rapporto stabile e duraturo nel tempo, senza trascurare un fattore molto importante: la maggiore qualità al miglior prezzo per quello standard qualitativo.

Insomma, con Nardelli Car Service non soltanto il tuo veicolo, ma anche il tuo portafogli è in ottime mani, tra le migliori che il mercato possa offrire. Non ci credi? Non ti resta che provare!

Nardelli Car Service è in viale dell’Artigianato (adiacente al rondò) nella Zona Pip d Francavilla Fontana – Contatti: 0831.810700; info@carrozzerianardelli.com

Di seguito gli orari: