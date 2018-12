Non hai ancora fatto i regali di Natale? Cerchi un idea gustosa e di qualità che sorprenda i tuoi cari, ma non hai abbastanza tempo per metterti a cercarla? C’è sicuramente qualcosa che fa per te: in occasione di queste festività natalizie e d’inizio anno, Spina Sapori di Puglia ha aperto un temporary store proprio nel piazzale dello stabilimento al Km 1 della provinciale per Manduria a Oria.

Spina realizza per te confezioni e idee regalo per grandi e piccini, al dettaglio e all’ingrosso, con i migliori marchi come il cioccolato Caffarel e Venchi, i salumi tipici di Martina Franca, calabresi ed emiliani e, ovviamente, i panettoni artigianali Flamigni, Fiasconaro, San Lorenzo, accompagnati da un’amplissima selezione di spumanti e champagne di marche affermate come, tra gli altri, Ferrari e Dom Perignon!

Non potrebbero mancate neppure i buonissimi e genuini sott’olio di casa Spina! Inoltre, il temporary store effettua spedizioni in Italia e all’estero per permetterti du augurare buone feste anche alle persone a te care ma lontane!

Che aspetti? Fai un salto all’Outlet del gusto!