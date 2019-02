Si riceve e pubblica:

Errare è umano, ma perseverare è diabolico.

Il coordinatore della Lega non comprende o fa finta di non comprendere di aver preso un granchio.

Nessuno, e sottolineo nessuno, degli aventi diritto perderà il bonus. E ripeto: le domande sono state tutte regolarmente caricate per tempo. Non tornerò su questo punto.

Per quanto concerne il servizio civile nazionale, si è trattato di una precisa scelta: non c’è alcun obbligo di farlo partire a ottobre, e questa Amministrazione ha scelto di coprire i primi mesi del prossimo anno scolastico, dato che dal prossimo anno il servizio civile cambierà e probabilmente non potrà neppure partire a ottobre.

Per tale ragione noi, con il doposcuola “Mano Amica”, abbiamo ritenuto di coprire il periodo 20 febbraio 2019 – 19 febbraio 2020, data quest’ultima dopo la quale potrebbe essere avviato senza interruzioni il progetto successivo.

Non mi va di continuare a polemizzare oltre su questioni politiche, ma qualcosina voglio specificarla al leghista del Sud.

La mia esperienza nella Puglia prima di tutto fu una piccola parentesi che si concluse molto presto. La successiva adesione a Fratelli d’Italia, con un gruppo di amici, fu un passaggio più che naturale, anche perché La Puglia prima di tutto neanche esisteva più…

La costituzione di Insieme per Oria da parte nostra fu un atto d’orgoglio: non piegammo la testa al signore di turno e in blocco svuotammo quella lista e ne facemmo una migliore (la più votata nella Coalizione del Cambiamento nel 2015, la seconda più votata, con un candidato in meno, nel 2018).

Per quanto riguarda le liste civiche, esimio coordinatore oritano-padano, non sapranno di carne o di pesce, di destra o di sinistra, di Nord o di Sud, ma sanno di una cosa che ci piace di più. Sanno di Oria.

Con quest’ultima, La saluto e invito a imparare a scansare i granchi che ultimamente, mi consenta di farglielo notare, sembrano la Sua più grande passione.

Cosimo Delli Santi – Assessore Politiche sociali Comune di Oria