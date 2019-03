Il maresciallo ordinario Giampiero Ferretti, originario di Oria, è stato nominato comandante della Stazione carabinieri di Montereale Valcellina (Pordenone). Sposato, due figli, Ferretti è di stanza in Friuli Venezia Giulia da ormai 20 anni. Si arruolò nell’Arma nel 1998 e nel 2015, terminati gli studi presso la Scuola marescialli di Firenze, fu trasferito proprio a Montereale Valcellina come vice del comandante Domenico Marzullo (da poco trasferitosi a Maniago, un comune vicino più grande). Il maresciallo Ferretti è molto conosciuto e stimato, sia nella zona in cui lavora sia nella sua città d’origine, in quanto anche molto partecipe alle attività sociali e vicino all’associazionismo locale. La sua prima uscita pubblica da comandante del centro pedemontano proprio oggi con la sfilata dei carri allegorici accompagnato dal divieto di consumare alcolici.