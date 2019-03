L’aveva semplicemente invitato a spostare la macchina perché parcheggiata contromano e in una posizione tale da ostacolare il transito dello scuolabus, ma un’ausiliaria del traffico è stata aggredita verbalmente da un automobilista indisciplinato. L’uomo, evidentemente indispettito dal quel rimprovero, le ha urlato contro davvero di tutto. È successo intorno alle 13,30 di ieri davanti alle elementari (scuola primaria) Via Vittorio Veneto a Francavilla Fontana.La donna, una delle beneficiarie del Rei e in possesso di regolare contratto di collaborazione col Comune, era come ogni giorno impegnata a disciplinare la viabilità e a favorire l’attraversamento dei pedoni proprio davanti al plesso scolastico, quando è sopraggiunta un’auto il cui conducente si è fermato dove non avrebbe dovuto: nel senso opposto rispetto a quello consentito e creando intralcio alla circolazione.

L’ausiliaria del traffico, in quel frangente incaricata di un pubblico servizio, ha notato l’intera scena e ha informato il guidatore che da lì si sarebbe dovuto spostare. Non l’avesse mai fatto. Quello si è infervorato, le si è parato davanti, le ha detto di farsi gli affari suoi e l’ha apostrofata in ogni maniera. Un’aggressione verbale in piena regola, condita da un’irripetibile sequela d’ingiurie e minacce. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi attoniti di numerosi testimoni, bimbi compresi.

Dopo, contattati proprio dalla donna, sono arrivati in via Vittorio Veneto i carabinieri, che hanno ascoltato le versioni dei fatti e identificato i due. L’uomo, davanti ai militari, alla fine ha chiesto scusa.

L’ausiliaria si è però riservata di adire ugualmente le vie legali anche perché i comportamenti irriguardosi – magari non sempre gravi come quest’ultimo – nei confronti suoi e dei colleghi sono purtroppo quasi all’ordine del giorno.