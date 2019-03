La Virtus Francavilla Calcio impatta sul terreno del Fanuzzi contro la Viterbese per zero a zero, nella gara valevole per il recupero della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie C girone C. Ai biancazzurri è stato negato un gol regolare per un fuorigioco fischiato a Partipilo. Prossimo appuntamento domenica 24 marzo 2019 h. 16.30 al Veneziani di Monopoli.

[Foto: Gianni Di Campi]

Virtus Francavilla Calcio-Viterbese 0-0

Virtus Francavilla Calcio: Nordi, Zenuni (34’st Tchetchoua), Sarao, Puntoriere (13’st Monaco), Partipilo, Pino, Caporale, Gigliotti (43’st Cason), Folorunsho, Nunzella, Tiritiello. A disp: Saloni, Cavaliere, Pastore, Marino, Sirri, Corado, Mastropietro, Vrdoljak. All. Trocini

Viterbese Castrense: Valentini, De Giorgi, Atanasov, Rinaldi, Coda, Sparandeo, Baldassin (10’pt Cenciarelli-27’st Palermo), Polidori (12’st Bismark), Luppi (27’st Molinaro), Damiani, Tsonev. A disp: Demba, Vandeputte, Milillo, Coppola, Zerbin, Pacilli, Artioli. All. Calabro

Arbitro: Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Michele Somma di Castellammare di Stabia-Rosario Caso di Nocera Inferiore)

Note: Ammoniti: Partipilo, Monaco (VF)

Recupero: 1’pt, 4’st