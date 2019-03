Si riceve e pubblica:

A costo di apparire banale, spero che l’increscioso episodio verificatosi lunedì mattina, con il ferimento di un uomo in pieno centro, possa servire per aprire una riflessione sulla necessità di munire di telecamere di videosorveglianza i luoghi sensibili. Quei luoghi, tanto per intenderci, affollati da gente, anziani e bambini. Tra questi, le scuole, ma anche gli uffici pubblici. In primis, quelli dei servizi sociali. A chi amministra, il compito di rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini e di aiutare, come possibile, le forze dell’ordine. Alla politica, il compito di sottolineare oggettive lacune e promuovere opportune soluzioni.

Carmine Calò – Segretario Lega Salvini Francavilla Fontana