Hai una Renault o una Dacia e non sai dove fare il tagliando senza spostarti troppo? La soluzione a questo dilemma è semplicissima: Nardelli Car Service. Dove? In viale dell’Artigianato nella zona Pip di Francavilla Fontana. Nardelli è officina autorizzata, esclusivista d’area, per le note case automobilistiche di cui sopra – con tagliandi, ricambi originali, auto di cortesia, soccorso stradale, gestione polizze e sinistri – ma storicamente si occupa al meglio di ogni tipo di veicolo anche di altre marche.

I feedback per questa realtà, sempre all’avanguardia e costantemente in crescita, sono straordinari: in circa trent’anni di esistenza ha saputo imporsi sia nel campo dell’autocarrozzeria (con anche sostituzione, riparazione e oscuramento dei cristalli) che della meccanica e dell’elettronica, per un servizio a 360° sempre più apprezzato dalla clientela.

Le parole d’ordine alla base di questo successo sono sempre le stesse: velocità, passione e disponibilità. Quando si affida a Nardelli, l’automobilista sa già in partenza di avere a che fare con personale qualificato e professionale, che farà di tutto per riconsegnargli il mezzo nel più breve tempo e nel migliore stato possibili. Il tutto, grazie a diagnosi accuratissime e tecniche di riparazione sia tradizionali che avanzate. E, non per ultimo, al giusto rapporto tra indiscutibile qualità e giusto prezzo.

Cos’aspetti ancora?

Prenota il tuo tagliando con il codice RD101 e riceverai uno conto del 20% direttamente in officina!