La storia non s’interrompe, al massimo si rinnova. Dopo aver lasciato lo stabilimento di Oria, da un mese Mec Generators si è trasferita di sede operativa ad Avetrana, lungo la strada provinciale 142 per Manduria (Km 7) in un capannone più moderno, accogliente e dinamico.

Mec Generators, infatti, è una realtà in costante crescita e sempre più apprezzata sia in Italia che all’estero: mensilmente, Mec “sforna” potenti e innovativi gruppi elettrogeni destinati alla Germania, per la precisione a Dortmund, dove risiedono degli importanti committenti che si sono affidati alla qualità indiscussa dei prodotti made in Mec.

E per l’anno in corso, già a partire dalla prossima estate, ci sono importanti prospettive di espansione in Africa e Sud America (Paraguay e Cile in primis) nell’ambito di programmi di potenziamento energetico in corso in questi Paesi. Se l’export è fondamentale, specie durante periodo di flessione per l’economia nazionale, Mec resiste e continua comunque a rappresentare un punto di riferimento anche in Italia, seguendo i suoi clienti storici ai quali continuano ad aggiungersene di nuovi tanto sia per la fornitura dei gruppi che per le manutenzioni.

Come sempre, i cavalli di battaglia Mec sono qualità e innovazione tecnologica – entro il 2019 sarà prodotto e lanciato sul mercato il primo gruppo ibrido, che strizzerà l’occhio tanto ai consumi quanto all’ambiente – senza trascurare il design: se gli elementi più ricercati in un generatore di energia sono da sempre potenza ed efficienza, oggigiorno ha un suo peso anche l’estetica. E pure sotto questo aspetto la rinnovata Mec Generators – erede della gloriosa Mec Elettronica che spopolava negli anni ’80 – recita benissimo la sua parte, quella del protagonista.