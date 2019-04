La vittoria casalinga di domenica scorsa sull’Appia Project Mesagne, in un derby brindisino sentitissimo e coloratissimo, sopratutto in un PalaOria tutto esaurito, non è stata soltanto una normale partita di pallavolo; infatti, è iniziata la gara di solidarietà voluta dalla Damiano Spina Volley Oria, attualmente terza nel campionato nazionale di Serie B2, Girone H, a favore di Niccolò.

Il piccolo ha sei anni ed è affetto da una malattia rara, una paraparesi spastica ereditaria, che lo costringe alla disabilità. I suoi genitori però non si arrendono e hanno appreso che c’è una speranza anche piccola di permettere al loro figlio di poter camminare e giocare come tutti gli altri bambini della sua età. Questa speranza è l’istituto di ricerca della fondazione Stella Maris di Pisa che lo segue da tempo. I medici hanno indetto un progetto di ricerca per aiutare il piccolo ed altri bambini affetti dal suo stesso problema, studiandone anche le mutazioni genetiche di questa malattia e poter portare ad una definitiva cura.

Gli specialisti della fondazione della città toscana, sono considerati i migliori in Italia per tentare di curare questo grave problema genetico. La ricerca andrà avanti per un biennio, ma come si sa è molto costosa: servono circa 86.000 Euro. Una somma che i suoi genitori nonostante i tanti sacrifici non possono permettersi.

I medici stravedono per questo bimbo, conquistati dalla sua forza volontà e dalla sua voglia infinita di giocare, come ogni bambino. Niccolò è riuscito ad entrare nel cuore di tutto lo staff, della squadra brindisina, seguendo tutti gli allenamenti settimanali che hanno portato alla vittoriosa partita di domenica, e ha trascorso del tempo assieme a giocatrici, tecnico e dirigenza. Prima dell’inizio del match, grande commozione da parte del pubblico e non solo, durante la lettura della storia del piccolo. A fine partita, il vero vincitore è stato lui, portato letteralmente in trionfo da tutto il pubblico. Ci auguriamo che anche l’intera città possa rispondere con delle donazioni per quanto possibile, a favore della ricerca affinché Niccolò e i suoi cari realizzino il loro sogno.

La raccolta fondi indetta dalla società terminerà il 5 maggio in occasione dell’ultima partita interna della Regular Season. La dirigenza si augura di poter vincere brillantemente anche questa partita fuori dal parquet di gioco, sicuramente ben più importante, di un normale incontro di volley.

Ufficio Stampa Damiano Spina Volley Oria