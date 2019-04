Proseguono le iniziative collaterali per la Settimana Santa promosse dall’Amministrazione Comunale. Martedì 9 aprile alle 19.30 nella Chiesa del Carmine è in programma “Il Concerto alla Madre” a cura della Corale Francavillese con la voce solista di Rosaly Caiazzo. Le musiche saranno interpretate da Fracesca Palmisano e Arianna Latartara al violino, Claudia Russo alla viola, Merita Alimhillaj al violoncello, Giuseppe Pica al contrabasso e chitarra e dalla giovanissima flautista Dalila Fusco. Dirigerà il maestro Cosimo Romano. Il concerto proporrà un viaggio musicale tra i secoli che ha come protagonista la figura di Maria raccontata con gli occhi di diversi compositori.

Giovedì 11 aprile alle 18.30 nel Teatro Imperialisi inaugurerà la mostra collettiva “Arte Sacra”a cura della Pro Loco di Francavilla Fontana. Venerdì 12 aprile alle 18.00 a Castello Imperiali inaugurazione della mostra personale di Carmelo Conte che presenterà il suo ultimo lavoro sulle stazioni della Via Crucis. Alle 19.00 nella Sala Belvedere di Castello Imperiali è in programma la proiezione del cortometraggio “Apolide” del regista Alessandro Zizzo. Incentrato su una storia vera, narra dell’amicizia tra il medico oncologo pugliese (barese d’adozione, ma di origini brindisine) Domenico Galetta ed uno dei suoi pazienti, Dabo, un giovane della Guinea, giunto in Italia a bordo di un gommone e costretto poi ad affrontare una doppia battaglia, la prima contro il mare e la seconda contro il cancro. Una diagnosi a cui sono seguite le terapie del reparto di oncologia clinica polmonare del Giovanni Paolo II di Bari che ha in qualche modo “adottato” il ragazzo venuto dal mare, facendo nascere un rapporto di amicizia tra il medico ed il paziente che è diventato un legame profondo e simbolico. Oggi Dabo è mediatore culturale in Sicilia.

Sabato 13 aprile alle 19.00 a Matera si terrà l’inaugurazione della mostra sui riti della Settimana Santa, preceduta da una Via Crucis tra i luoghi di culto materani con la guida spirituale di don Andrea Santoro con la partecipazione di alcune coppie di Pappamusci e i Crociferi. Alle 20.00 nella Basilica Minore del Santissimo Rosario l’ensemble vocale Incanto Armonico e l’Orchestra di Bari Nino Rota renderanno il loro omaggio alla Settimana Santa eseguendo un repertorio che spazia dalla musica tardo-barocca a quella contemporanea.

Tutte le iniziative godono del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, del Comune di Matera, di Matera2019, di Puglia Promozione.

Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana