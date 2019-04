Grande successo anche a Chianciano Terme, nei giorni scorsi, per la scuola Tiger di Francavilla Fontana in occasione dello stage multidisciplinare di arti marziali con ospiti giunti da tutto il mondo. La Tiger del maestro Giuseppe Milone è stata l’unica squadra pugliese grazie anche al supporto dello sponsor Pasticceria del Corso di Giuseppe Taurisano. Per i francavillesi erano presenti Mattia Lupo, Bryan Paiano, Oronzo Alfonzetti e i veterani Pierpaolo Lucchese e Vladimir Stermativo: tutti loro hanno dato dimostrazione di essere davvero preparati. Il maestro Milone, che ha ovviamente accompagnato i suoi, ha ricevuto un nuovo titolo sulla difesa personale self-defense judo sulla base delle nuove regole del Coni. «Dedico questa nuova qualifica a coloro che ci seguono e anche a chi racconta ciò che facciamo, come Lo Strillone. Ora prepariamo i nuovi eventi con la consapevolezza di essere professionali e pieni di entusiasmo che nessuno ci potrà mai togliere», dichiara Milone.