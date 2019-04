C’è anche un francavillese nella rappresentativa regionale pugliese radunatasi a Bari prima di partire per il Torneo delle Regioni di calcio a 11 LND (juniores, allievi e giovanissimi) che si disputerà nel Lazio, con epicentro Fiuggi, da sabato 13 aprile a domenica 5 maggio. Si tratta di Edgar Andriani, centrocampista classe 2001, tesserato Under 19 ma già nel giro della prima squadra dell’Ars et Labor Grottaglie. I portacolori pugliesi, e con loro il giovane talento della Città degli Imperiali, sono pronti per questa avvincente sfida agli ordini dei mister Vincenzo Tavarilli (juniores), Salvatore Delvecchio (allievi) e Paolo Dalena (giovanissimi). Prima della partenza per Fiuggi mister Tavarilli ha fatto un discorso motivazionale ai 60 convocati che rappresenteranno la Puglia nella 58ª edizione del Torneo (video sotto).