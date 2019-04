Soddisfazioni sportive non indifferenti per le ragazze della Volley San Lorenzo di Francavilla Fontana: il prossimo 28 aprile, infatti, l’under 14 affronterà nel palazzetto dello sport di Carmiano (Lecce) le avversarie locali della P.V.K.VE.RA”in un match valevole per le semifinali regionali pugliesi. La vincente di questo incontro affronterà, nella stessa giornata e sempre nello stesso palasport, la vincente dell’altra semifinale in programma. Chi si aggiudicherà il mini-torneo delle semifinali regionali avrà diritto ad accedere alla fase finale che si disputerà a Chioggia (Venezia) dal 24 al 26 maggio prossimi.Le ragazze della Volley San Lorenzo meritano già un applauso per quanto fatto finora e per quanto ancora, sicuramente, sapranno fare. Questi i loro nomi: Desirée D’Amuri, Noemi D’Amuri, Giorgia Galasso, Martina Farina, Ludovica Cimenis, Morena Marinosci Morena, Giulia Gioffreda, Antonia Lippolis, Federica Saponaro, Vanessa Gasbarro, Alice Sgura.