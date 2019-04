Torna lo storico appuntamento con il Memorial Giuseppe Rosato giunto all’undicesima edizione. Un evento che si svolgerà dal 25 al 28 aprile 2019 presso il Centro Ippico Argentone, a Oria in provincia di Brindisi, caratterizzato, come sempre, dalle emozioni e della passione per gli sport equestri e per il territorio.

Il 25 aprile il Memorial si aprirà con la terza tappa del campionato regionale di Cross Country FITETREC-ANTE.

Il 26 aprile un corso con un esperto di Mental Coaching equestrian che permetterà ai partecipanti di superare numerosi limiti emozionali dell’equitazione.

Il 27 aprile il raduno equestre Fitetrec-Ante porterà i cavalieri a esplorare le colline fossili di Sant’Anna.

Il 28 aprile il gioca pony permetterà ai più piccoli di competere giocando e poi di ammirare le fantastiche dimostrazioni di agility del Centro Cinofilo Malpelo.

L’XI Memorial Giuseppe Rosato rappresenterà inoltre la location per la ormai consolidata collaborazione tra Fitetrec-ante Puglia e Fise Puglia, il 28 aprile, infatti, assieme al gioca Pony fitetrec-ante si svolgerà la III tappa regionale di endurance.