La Puglia ha ottenuto 12 delle 385 Bandiere Blu assegnate nei giorni scorsi per il 2019 dalla Free (Foundation for Environmental Education): tra le new entry, spicca Campomarino di Maruggio (Taranto), una delle spiagge predilette anche dai residenti nel versante sud-occidentale della provincia di Brindisi. Oltre a Campomarino, sono rientrate in questa speciale graduatoria che tiene conto della qualità delle acque ma anche dell’offerta turistica (soprattutto in termini di servizi, ma sono ben 32 gli indicatori presi in considerazione dagli esperti):

Villalago (L’Aquila) sul lago di Scanno, Pisticci (Matera), San Nicola Arcella (Cosenza), Villapiana (Cosenza), Anzio (Roma), Imperia, Riva Ligure (Imperia), Sanremo (Imperia), Gabicce (Pesaro Urbino), Campomarino (Maruggio- Taranto), Sant’Antioco (Carbonia Iglesias), Pozzallo (Ragusa). Escono, invece, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rodi Garganico e Melendugno.

La regione più premiata è stata la Liguria con le sue 30 Bandiere Blu, seguita dalla Toscana con 19: tutte confermate le località insignite lo scorso anno. Seguono Campania (18) e Marche (15).

Di seguito l’elenco della Bandiera Blu 2019, tra parentesi il numero di località per ciascuna regione:

Abruzzo (6)

Fossacesia

Giulianova

San Salvo

Silvi

Tortoreto

Vasto

Basilicata (2)

Maratea

Policoro

Calabria (7)

Cirò marina

Melissa

Praia a mare

Roccella Jonica

Roseto capo Spulico

Soverato

Trebisacce

Campania (15)

Agropoli

Anacapri

Ascea

Capaccio

Casal Velino

Castellabate

Centola-Palinuro

Massa Lubrense

Montecorice

Pisciotta

Pollica

Positano

San Mauro Cilento

Sapri

Vibonati-Villammare

Emilia Romagna (6)

Bellaria Igea Marina

Cervia

Cesenatico

Comacchio

Lidi Ravennati

Misano Adriatico

Friuli Venezia Giulia (2)

Grado

Lignano Sabbiadoro

Lazio (8)

Anzio

Gaeta

Latina

Sabaudia

San Felice Circeo

Sperlonga

Terracina

Ventotene

Liguria (30)

Albisola Superiore

Albissola Marina

Ameglia

Bergeggi

Bonassola

Bordighera

Borghetto Santo Spirito

Camogli

Celle Ligure

Ceriale

Chiavari

Finale Ligure

Framura

Imperia

Lavagna

Lerici

Levanto

Loano

Moneglia

Noli

Pietra Ligure

Riva Ligure

San Lorenzo al Mare

Sanremo

Santa Margherita Ligure

Santo Stefano al Mare

Savona

Spotorno

Taggia

Varazze

Lombardia (1)

Gardone Riviera

Marche (17)

Ancona

Civitanova Marche

Cupra Marittima

Fano

Fermo

Gabicce Mare

Grottammare

Mondolfo

Numana

Pedaso

Pesaro

Porto San Giorgio

Porto Sant’Elpidio

Potenza Picena

San Benedetto del Tronto

Senigallia

Sirolo

Molise (2)

Campomarino

Termoli

Piemonte (2)

Cannero Riviera

Canobbio

Puglia (12)

Carovigno

Castellaneta

Castro

Fasano

Ginosa

Margherita di Savoia

Maruggio (Campomarino)

Melendugno

Ostuni

Otranto

Polignano a Mare

Salve

Sardegna (11)

Badesi

Castelsardo

La Maddalena

Oristano

Palau

Quartu Sant’Elena

Santa Teresa di Gallura

Sassari

Sorso

Teulada

Tortolì

Sicilia (7)

Ispica

Lipari

Marina di Ragusa

Menfi

Pozzallo

Santa Teresa di Riva

Tusa

Toscana (19)

Camaiore

Carrara

Castagneto Carducci

Castiglione della Pescaia

Cecina

Follonica

Forte dei Marmi

Livorno

Marciana Marina

Marina di Bibbona

Marina di Grosseto

Marina di Pisa

Massa

Monte Argentario

Pietrasanta

Piombino

Rosignano Marittimo

San Vincenzo

Viareggio

Trentino Alto Adige (10)

Baselga di Pinè

Bedollo

Bondone

Calceranica al lago

Caldonazzo

Lavarone

Levico Terme

Pergine Valsugana

Sella Giudicarie

Tenna

Veneto (8)

Caorle

Cavallino Treporti

Chioggia

Eraclea

Jesolo

Rosolina

San Michele al Tagliamento

Venezia.