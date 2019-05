Spina Sapori Di Puglia in collaborazione con Slow Food Manduria – Terre del Primitivo e So Food organizza: “Sapori di Puglia. La Puglia in etichetta” – Concorso-mostra di disegni per bambini dai 6 ai 12 anniI trulli, i muretti a secco, il mare, i prodotti della terra, gli ulivi secolari…

Disegna la tua Puglia!

Il tuo disegno potrebbe essere scelto per le nostre etichette.

Una giuria qualificata sceglierà i disegni migliori.

I vincitori riceveranno un bonus di € 100 da spendere in libri e materiale scolastico.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12.00 di giovedì 20/06/2019.

Modalità di partecipazione: 1) Consegna dell’elaborato in busta chiusa presso SPINA SAPORI DI PUGLIA in via Manduria Km 1, Oria (BR); 2) spedire l’elaborato con posta raccomandata, unitamente alla fotocopia di un documento che attesti l’età del partecipante a: DAMIANO SPINA SRL, C/DA PALOMBARA PICCOLA, 72024 – ORIA (BR). Fa fede la data di spedizione.

Istruzioni per la realizzazione: La partecipazione al concorso è a titolo gratuito. Possono partecipare tutti i bambini con età compresa tra i 6 e i 12 anni. Ogni partecipante può presentare un unico elaborato. L’elaborato dovrà essere realizzato con tecnica libera, evitando tecniche che comportino un facile deterioramento del disegno, su un foglio bianco formato A4. Sul retro del foglio dovranno essere riportati il nome ed il cognome del partecipante, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica di un genitore.

La mostra conclusiva verrà allestita tra la fine di giugno e le prime settimane di luglio. La data, l’orario e il luogo saranno resi noti nei prossimi giorni.