Il gruppo musicale “Rocky & The Dangeroots Band” partecipa alle fasi finali del contest per band originali Bababoom Festival 2019 di Fermo, fra i più importanti festival di musica reggae organizzati in Italia. Per la band di Francavilla Fontana è un risultato ottenuto grazie alla passione per la musica coltivata con dedizione, duro lavoro ed estrema attenzione a quello che succede intorno.

Riuscire a salire sul palco del festival, oltre che con il voto degli esperti, anche con le preferenze del pubblico, permetterà a Rocky e la sua band di farsi apprezzare in un contesto davvero prestigioso.

Rocco Nardelli, in arte Rocky G.Vox, è un artista di Francavilla Fontana, già leader vocale e percussionista di una talentuosa band salentina, gli Skalento; successivamente, ha intrapreso la carriera da solista e nel 2015 ha incontrato Treble, fondatore e storico componente dei Sud Sound System, partecipando a tre brani presenti sul suo album Treble, TerraMia, vincitore del bando di Puglia Sound records.

Insieme a Treble ha dato inizio ad un nuovo progetto musicale, The Dangeroots band (ovvero la band delle radici pericolose). Con The Dangeroots ha registrato l’album d’esordio, dal titolo “L’Unica Arma” (luglio 2017), prodotto dallo stesso Treble, che lo ha fatto conoscere in tutta Italia.

Rocky è un artista molto impegnato sulle tematiche in difesa del territorio, del suo patrimonio culturale e altrettanto impegnato, attraverso la musica, nella lotta alle discriminazioni di colore, razza, sesso, religione.

