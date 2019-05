L’associazione Gruppo di promozione umana di Oria, in collaborazione da anni con l’associazione Runder Kultur Tish di Lorch, in occasione della Festa del Leone 2019, con lo scopo di tenere sempre vivo il gemellaggio, metterà in scena una rappresentazione sullo sfondo di un periodo storico che ha interessato le cittadine di Lorch e di Oria, gemellate dal 1972.La rappresentazione ha titolo “Dai Romani a Federico II” e sarà proposta nella nuova Oria Platz, in Germania, dal 31 maggio al 2 giugno.

Lo spettacolo rappresenta un excursus storico dal II secolo a.C. dai tempi della dominazione romana, quando i territori a sud della Germania rappresentavano il “limes”, ossia il confine con l’Impero Romano, posto a circa 400 metri da Lorch, fino ad arrivare alla disgregazione dello stesso impero e alle successive invasioni barbariche. Intorno all’anno mille, vi fu l’affermazione della dinastia degli Staufer con Federico I, che fondò a Lorch il convento benedettino dedicato a San Pietro Apostolo. Una storia incredibile che prosegue con la discesa in Italia, fino alle regioni del sud e in particolare in Puglia, di Federico II, che proprio a Oria fece erigere un castello da caccia e vi dimorò. Nella circostanza, come noto, bandì anche un torneo cavalleresco grazie al quale il popolo oritano lo omaggiò con spettacoli di sbandieratori e musici, danzatrici orientali e combattimenti “cortesi” tra guardie imperiali e saracene.

Lo spettacolo tenderà a sottolineare come due popoli di culture ed estrazioni sociali differenti possano comunque ritrovarsi uniti sotto un’unica bandiera, quella europea, e all’insegna di ideali quali fraternità e solidarietà.

All’evento parteciperanno la compagnia d’arme “Milites Friderici II”, il gruppo storico “I Federiciani” e la scuola di danza “Arte in Movimento”. L’iniziativa è stata fortemente voluto a Lorch da Iutta e Ullrich Rund rappresentati dell’associazione Runder Kultur Tish, che con entusiamo e tenacia promuovono da anni il gemellaggio tra le associazioni e le famiglie di Oria.