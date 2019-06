Si è svolta nella giornata di ieri, presso l’Acaya Golf Resort di Lecce, la cerimonia di premiazione del Premio Industria Felix, la Puglia che compete.

Il Comitato scientifico – costituito da Cerved, LUISS, Confindustria, Università del Salento, Politecnico di Bari, Università di Bari e Università di Foggia – ha analizzato ben 12.219 bilanci di società di capitali con sede legale in Puglia e selezionato le migliori per risultati, indici di bilancio e che non presentassero un saldo “negativo” in termini di unità lavorative.

Tra le aziende premiate anche Soave e Soavegel, storiche realtà di Francavilla Fontana, da sempre impegnate nella realizzazione di prodotti pugliesi da banco frigo e da banco surgelato, testimonianze viventi e più che mai vive che con il “Made in Puglia” si può crescere tanto sui mercati nazionali quanto su quelli internazionali.

L’importante riconoscimento alle due aziende francavillesi è stato attribuito in questo caso per il “rating” loro assegnato sulla scorta degli elevati indici di solvibilità e sicurezza finanziaria rilevabili dai bilanci depositati.

I premi attribuiti a Soave e Soavegel sono stati ritirati entrambi da Mimmo Bianco, presidente del Cda ed amministratore delegato di Soave srl e amministratore di Soavegel srl.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale allo Sviluppo economico Mino Borraccino, l’assessore regionale al Turismo Loredana Capone, il Presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti, il cantante Al Bano, personalità istituzionali di enti ed associazioni.

“Non è un successo personale – ha dichiarato Mimmo Bianco – ma il risultato di una squadra composta dal sottoscritto, dai miei fratelli Massimo e Nicola, da tutti i nostri dipendenti e collaboratori e che fonda le sue certezze sugli insegnamenti dei nostri genitori Leonardo e Maria dei quali possiamo tuttora godere per il loro quotidiano insostituibile apporto in azienda”.

“Un ulteriore ringraziamento va riconosciuto – ha continuato Bianco – alla Regione Puglia, che ha saputo mettere a nostra disposizione gli strumenti e creare le condizioni perché alcune storie di successo, tante per fortuna in Puglia, abbiano potuto realizzarsi, sebbene in un periodo di generale difficoltà.

“La sensibilità verso i temi dello sviluppo sostenibile, unica direttrice per crescere in maniera consapevole e rispettando il futuro dei nostri figli, ha visto impegnati il Presidente Emiliano e gli assessori Capone e Borraccino, i tecnici prof. Domenico Laforgia e avv. Annalisa Berlingerio, nella ricerca delle soluzioni che possano fungere da volano alla crescita delle nostre Imprese. A loro va il ringraziamento di tutte le aziende pugliesi che hanno saputo cogliere le opportunità ed utilizzare gli strumenti che la Regione Puglia ha messo a loro disposizione”.