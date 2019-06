Un arcobaleno di colori ha invaso questa mattina il “PalaPentassuglia” di Brindisi che ha ospitato i bambini della scuola dell’Infanzia di tutta la provincia di Brindisi impegnati nella manifestazione conclusiva del progetto motorio, divenuto da qualche anno nazionale e sostenuto dal Ministero dell’università e della ricerca (Miur).

Più di mille alunni di 5 anni di 14 scuole dell’infanzia dell’intera provincia brindisina si sono schierati sul campo di gara tinto di un rosso arancio e illuminati da una luce gialla e fioca, a simboleggiare il sole che sorge dal mare, e hanno cantato e ballato gioiosamente rappresentando per l’appunto l’alba, simbolo di nuova vita.

Ad accompagnarli un centinaio di docenti impegnati in questi mesi nell’organizzazione di questo progetto ludico-motorio intitolato “Bimbinsegnantincampo… Competenti si diventa!”.

Il Miur ha autorizzato l’Ufficio scolastico regionale calabrese Calabria ad estenderlo sul territorio nazionale. Sono sempre di più le regioni che aderiscono, tra cui la Puglia, che ormai da 5 anni partecipa anche alla fase interregionale.

Vivi l’interesse e la sensibilità del corpo docente, grande la disponibilità dei dirigenti scolastici che hanno voluto, attraverso un progetto di attività motoria, implementare l’offerta formativa dei loro istituti scolastici.

Al fine di organizzare una linea progettuale regionale sono stati istituiti per i docenti incontri formativi e di aggiornamento che hanno previsto una parte teorica ed una pratica, in palestra, tali da fornire una serie di suggerimenti metodologico-didattici e di contenuti così da garantire la varietà e la quantità delle esperienze motorie come supporto per lo sviluppo delle capacità cognitive sempre importanti ed indispensabili per il successo negli apprendimenti scolastici.

Quest’anno, inoltre, in via sperimentale, una classe del liceo ad indirizzo economico sociale “Ettore Palumbo” ha svolto la sua parte di “alternanza scuola-lavoro” presso un istituto comprensivo di Brindisi. Insieme, docenti e ragazzi hanno posto le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca favorendo la comunicazione intergenerazionale.

Sfondo integratore dell’itinerario didattico è stato un piccolo racconto di fantasia, “I 4 piccoli eroi del movimento”, con protagonisti 4 piccoli attrezzi: TondoGiramondo, un cerchio curioso e sempre in cerca di avventure; Silvestro Nastromaldestro, un nastro simpatico ma maldestro; Mairiposa Palladispettosa, una palla sfuggente e dispettosa ed infine Totò Sempreinpiedisto, un birillo saggio e deciso in ogni occasione.

Eroi in missione sul pianeta Terra per ridonare a tutti i suoi abitanti e in particolar modo ai bambini, la gioia di muoversi. In palestra, questi magici personaggi del mondo della fantasia si sono materializzati per costruire insieme nuove “favole motorie”, percorsi e giochi divertenti con cui diventare più bravi e più forti e permettere ai bambini di prendere consapevolezza di se stessi e delle propria abilità motorie ma in forma ludica e giocosa.

Federica Sternativo