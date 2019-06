I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni e della Stazione di Carovigno, congiuntamente ai colleghi dello Squadrone eliportato “Cacciatori” di Puglia hanno localizzato e recuperato, in contrada Serranova, alcuni mezzi agricoli precedentemente rubati a un’impresa che si occupa di ristrutturazioni, movimento terra e pulizie. Si tratta di due trattori agricoli, un Fiat cabinato modello 80/66 e un New Holland cabinato con pala meccanica e attrezzo pulisci-spiaggia, di un autocarro Piaggio Porter con un gruppo elettrogeno sul cassone, di un’idropulitrice, 3 martelli pneumatici, un flex, un decespugliatore e una motosega a scoppio.Il tutto è stato recuperato nelle adiacenze di una masseria in contrada Serranova e sottoposto a sequestro per rilievi del caso. Di indubbia importanza si è rivelato il contributo dei Cacciatori. La loro presenza nelle campagne dell’intera regione infonde sicurezza negli agricoltori e scoraggia le attività illecite correlate al mondo rurale.

Nella provincia di Brindisi, questo speciale reparto sta effettuando dei servizi capillari di monitoraggio soprattutto nelle zone più impervie e in prossimità dei casolari diroccati.

Nel mese di dicembre 2018, i Cacciatori hanno arrestato a Tuturano un oritano che aveva rubato un trattore agricolo. L’uomo, per sfuggire alla cattura, aveva trovato rifugio in un uliveto, ma i militari l’avevano scovato e tratto in arresto.

I Carabinieri Cacciatori di Puglia hanno una storia recente: si sono costituiti il 5 settembre 2018 alla luce della positiva esperienza maturata dagli analoghi reparti in Sardegna, Calabria e Sicilia. Il loro compito consiste principalmente nella prevenzione e repressione dei reati in aree rurali, ma anche nelle zone in genere meno accessibili del territorio con rastrellamenti, posti di blocco, pattugliamenti in elicottero, ricerca catturandi.

Lo Squadrone può essere impiegato nel contrasto al traffico e alla produzione di stupefacenti, soprattutto con riferimento alle piantagioni coltivate in aree isolate, e nel contrasto dei reati in materia ambientale.

La sede dei Cacciatori è attualmente all’interno del Distaccamento dell’Aeronautica Militare in contrada “Jacotenente” nella Foresta Umbra, territorio di Vico del Gargano (FG), in attesa del completamento delle strutture dedicate all’interno dell’Aeroporto Militare di Amendola (Foggia).