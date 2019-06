Così il senatore Luigi Vitali, capogruppo di Forza Italia in Commissione antimafia:

“Ancora un episodio teppistico ai danni di un imprenditore in procinto di intraprendere attività commerciale in quel di San Pietro in Bevagna. Ancora un atto criminale che potrebbe essere il preludio ad un’azione della criminalità nella località turistica oppure la reazione di chi non vorrebbe un concorrente. In ogni caso è necessaria un’adeguata azione di contrasto per sedare sul nascere episodi che minano la sicurezza dei cittadini e la libera impresa garantita dal nostro ordinamento. Oggi stesso ho scritto al sig.Prefetto di Taranto perché predisponga quanto necessario per coordinare le Forze dell’Ordine nel dare un’adeguata risposta a simili episodi che, sono sicuro, nessuno ha sottovalutato. Esprimo la mia vicinanza e solidarietà all’imprenditore Lopalco Giovanni per questi vili episodi”.