Figura anche il francavillese Giovanni Milone tra i premiati dalla Lega Nazionale dilettanti – Figc per i suoi 20 anni da dirigente calcistico. La cerimonia si terrà sabato 22 giugno in un prestigioso hotel del quartiere EUR di Roma. Milone, nel calcio pressoché da sempre, oggi è dirigente accompagnatore dell’Ars et Labor Grottaglie, ma in passato ha seguito da protagonista il calcio nella Città degli Imperiali (noto il suo impegno, soprattutto nei settori giovanili) dov’è molto conosciuto e apprezzato non soltanto per le qualità nel settore sportivo, ma anche per le doti umane. Il suo nominativo è stato indicato alla Lega nazionale dal Consiglio direttivo del Comitato regionale pugliese e dall’apposita Commissione nazionale . Di qui la decisione di conferirgli il “Premio di Benemerenza” per i tanti anni spesi nel mondo del calcio dilettantistico con “fattiva operosità e disinteressata passione sportiva”.